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Ночной террор Харькова: стало известно, чем атаковали город

Ночной террор Харькова: стало известно, чем атаковали город

Фото: Associated Press

Девять беспилотников были уничтожены.

В ночь на 31 марта российские оккупанты обстреляли Харьков.

Об этом сообщил Генштаб.

Атаковали город ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300 и дронами-камикадзе иранского производства.

"Было совершено девять ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харьков. Для нанесения авиационных ударов противник привлек 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", девять из них уничтожили наши защитники", — уточнили в сообщении.

Пока информации о погибших и пострадавших в результате атаки РФ нет. Впрочем, известно о повреждении инфраструктуры.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты обстреляли город из Белгородской области РФ. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести зафиксированных "прилетах".

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