Ночной террор Харькова: стало известно, чем атаковали город

Девять беспилотников были уничтожены.
В ночь на 31 марта российские оккупанты обстреляли Харьков.
Об этом сообщил Генштаб.
Атаковали город ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300 и дронами-камикадзе иранского производства.
"Было совершено девять ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харьков. Для нанесения авиационных ударов противник привлек 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", девять из них уничтожили наши защитники", — уточнили в сообщении.
Пока информации о погибших и пострадавших в результате атаки РФ нет. Впрочем, известно о повреждении инфраструктуры.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты обстреляли город из Белгородской области РФ. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести зафиксированных "прилетах".
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