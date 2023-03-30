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По Харькову зафиксировано 6 "прилетов"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1951
Время на прочтение
1 мин
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По Харькову зафиксировано 6 "прилетов"

Фото: ТСН.ua

Пока вражеских ракет в воздухе над Харьковской областью нет.

В Харькове зафиксировано шесть попаданий российскими ракетами С-300. Город находится под обстрелом 30 марта.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – написал в Сети Терехов.

"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в заявлении Синегубова.

Он призвал не оставлять укрытий до отбоя тревоги.

Как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, пока вражеских ракет в воздухе над областью нет.

"Однако враг коварен, поэтому угроза остается. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной опасности!" – подчеркнул Мельник.

Заметим, что вечером 30 марта на севере и востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Власти предупредили об угрозе атак российскими дронами-камикадзе.

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Дата публикации
Просмотры
1951
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