Россияне атаковали Харьков: поврежден трамвай, автобус и больница, есть пострадавшие

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Российские войска в течение дня 29 ноября нанесли удары по Харькову. Под вражеской атакой оказались Салтовский и Немышлянский районы города. В результате удара поврежден трамвай, автобус и больница, есть пострадавшие

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, в результате удара по Салтовскому району поврежден трамвай и муниципальный автобус. Сначала информация о пострадавших уточнялась, впоследствии мэр сообщил о двух раненых.

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Также российский беспилотник попал в медицинское учреждение в Немышлянском районе Харькова. В результате атаки там повреждено около 60 окон. К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали — во время удара они находились в укрытии.

Информация о последствиях российских атак уточняется.

Напомним, сегодня днем РФ дроном ударила по промзоне Немышлянского района. По последним данным, 11 человек пострадали.

Кроме того, утром в Харькове под удар попала остановка общественного транспорта — обошлось без жертв и пострадавших.

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