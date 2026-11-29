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- Украина
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РФ ударила по больнице в областном центре: первые детали
Под вражеским огнем в Харькове оказались общественный транспорт и больница.
Российские войска в течение дня 29 ноября нанесли удары по Харькову. Под вражеской атакой оказались Салтовский и Немышлянский районы города. В результате удара поврежден трамвай, автобус и больница, есть пострадавшие
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в результате удара по Салтовскому району поврежден трамвай и муниципальный автобус. Сначала информация о пострадавших уточнялась, впоследствии мэр сообщил о двух раненых.
Также российский беспилотник попал в медицинское учреждение в Немышлянском районе Харькова. В результате атаки там повреждено около 60 окон. К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали — во время удара они находились в укрытии.
Информация о последствиях российских атак уточняется.
Напомним, сегодня днем РФ дроном ударила по промзоне Немышлянского района. По последним данным, 11 человек пострадали.
Кроме того, утром в Харькове под удар попала остановка общественного транспорта — обошлось без жертв и пострадавших.