По Харкову зафіксовано 6 "прильотів"

Наразі ворожих ракет у повітрі над Харківською областю немає.

У Харкові зафіксовано шість влучань російськими ракетами С-300. Місто перебуває під обстрілом 30 березня.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

"На даний час зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", – написав у Мережі Терехов.

"Ворог знову б’є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", – йдеться в заяві Синєгубова.

Він закликав не залишати укриттів до відбою тривоги.

Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, наразі ворожих ракет у повітрі над областю немає.

"Однак ворог підступний, тому загроза залишається. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки!" – наголосив Мельник.

Зауважимо, ввечері 30 березня на півночі та сході України була оголошена повітряна тривога. Влада попередила про загрозу атак російськими дронами-камікадзе.

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