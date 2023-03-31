Нічний терор Харкова: стало відомо, чим атакували місто 

У ніч проти 31 березня російські окупанти обстріляли Харків.

Про це повідомив Генштаб.

Атакували місто ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300 та дронами-камікадзе іранського виробництва.

"Було здійснено дев'ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів, противник залучив 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", дев'ять з них знищили наші захисники", – уточнили в повідомленні.

Наразі інформації про загиблих і постраждалих внаслідок атаки РФ немає. Утім, відомо про пошкодження інфраструктури.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти обстріляли місто з Бєлгородської області РФ. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про шість зафіксованих "прильотів".

Обстріли регіонів за 22 березня: під вогнем 12 сіл та містечок на Харківщині

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