"Улицы вымерли": в МИДе рассказали об ужасной ситуации в Авдеевке

Люди выходят из укрытий только за едой, водой или в больницу

В Авдеевке Донецкой области люди сегодня могут укрыть только для того, чтобы выйти за водой, едой или посетить врача.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что в городе еще остаются около 1900 жителей, большинство из них живут в старой части населенного пункта в частном секторе.

"Улицы Авдеевки – вымершие. Люди выходят из укрытий только за едой, водой или в больницу. Но каждый выход – смертельный риск", — отметили в МВД.

По словам одного из "Белых Ангелов", недавно женщина погибла, потому что пошла за водой в скважину.

Напомним, армия России ведет наступление сразу на четырех направлениях, однако не может добиться значительного успеха. Кафиры пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области.

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