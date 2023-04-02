"Китай использует провалы России для укрепления своей армии" — NYT

В Китае изучают ошибки России в развязанной ею войне против Украины. В частности, для китайской армии война в Украине стала "испытательным полигоном".

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, китайские аналитики продолжают анализировать происходящее.

"Для китайцев война России против Украины – это "испытательный полигон", который дает Китаю возможность учиться на успехах и неудачах обеих сторон", – говорится в сообщении.

Кроме того, китайских аналитиков интересует, как украинские войска использовали спутниковую связь Starlink для координации атак и обхода попыток России отключить их связь.

"Китаю необходимо в кратчайшие сроки разработать аналогичную низкоорбитальную спутниковую систему и найти способы вывести из строя конкурирующие системы. Тезисы о том, что президент РФ Владимир Путин якобы угрожал ядерным оружием, чтобы удержать Запад от "прямого вмешательства в дела Украины", указывает на возможные планы" Китая по расширению собственной ядерной программы, пишет издание.

Китайский генерал Мэн Сянцин в газете Guangming Daily говорит, что в Украине нарисовались очертания "нового понимания грядущей мировой войны".

"Российская стратегия ядерного сдерживания, безусловно, сыграла роль в том, что НАТО под руководством США не решилось напрямую вступить в войну", – заявил он.

В Китае проанализировали и то, что Россия столкнулась с нехваткой оружия и боеприпасов, а также сбоями в разведке, что влечет за собой остановку наступления и большие потери.

"Нам следует обратить внимание на выявленные недостатки в логистике и поставке российских вооруженных сил", – говорится в статье в журнале, издаваемом китайским агентством по разработке основных военных технологий.

Также читайте В Житомирской области девушка трагически погибла на предприятии

Американские аналитики говорят, что сделанные из провалов России уроки Китай употребляет для укрепления собственной армии.

"Однако, в конце концов, изучение ошибок России может укрепить убежденность Китая в том, что он может победить в возможном конфликте. Официальный военный бюджет Китая в 225 миллиардов долларов почти втрое больше, чем в России, а огромные производственные и технологические мощности Китая означают, что он может производить множество передовых беспилотников и другого оружия, которого не хватает российским вооруженным силам", – считает автор статьи The New York Times.

Американские аналитики разделяют эти опасения и констатируют: сделанные из провалов России уроки Китай использует для укрепления своей армии.

"Они попытаются внедрить эти уроки в свою подготовку, офицерское образование и доктрину, которая сейчас пересматривается. Это был тревожный сигнал о том, что в полевых учениях и на бумаге все может выглядеть легко, но когда вы встречаете врага, все очень быстро становится очень грязным" ", – убежден Джоэл Уатноу, старший научный сотрудник Университета национальной обороны в Вашингтоне.

Кроме того, ряд китайских экспертов по трудностям, с которыми Россия столкнулась в попытках мобилизовать достаточное количество пехоты, заключили, что Китаю необходимо сохранять свои наземные силы сильными и многочисленными, даже если он расширяет свои морские и воздушные силы.

"Опыт России показал, что великое государство должно поддерживать наземные силы разумного масштаба, иначе оно потеряет свое превосходство на поле боя", – писал У Дахуэй, бывший военный исследователь, ныне работающий в Университете Цинхуа в Пекине.

Напомним, Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином для попыток сплотить остальной мир против Запада.

Читаете также: