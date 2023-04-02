В Житомирской области девушка трагически погибла на предприятии

В Житомирской области на одном из предприятий по деревообработке из-за несоблюдения правил охраны труда погибла 16-летняя девушка. Следователи объявили подозрение директору производства.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Смертельные травмы девушка получила, когда выполняла работы по забросу древесины в двухротерный шредер разрывного типа. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила из-за тупой совокупной травмы тела — открытого перелома костей черепа и травматической ампутации левой руки", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе досудебного расследования были выявлены ряд принципиальных нарушений установленных норм безопасности, а именно отсутствие: медицинского осмотра и трудового договора погибшей, разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью и эксплуатацию указанного агрегата, обучения и инструктажей по технике безопасности и другие.

Санкция статьи предусматривает ответственность — ограничение свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, на предприятии в Броварах взорвалась установка по переработке алюминиевого порошка, в результате погиб работник.

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