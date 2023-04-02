В Мелитополе утром раздалась серия взрывов: мэр рассказал о последствиях

Утром, 2 апреля, в Мелитополе раздалась серия взрывов.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он рассказал, что на территории депо враг разместил свою ремонтную базу военной техники, а также хранилище топлива и частично хранилище боеприпасов.

"Час тому прогремели по меньшей мере 6 взрывов во временно оккупированном Мелитополе. Все они прогремели на территории мелитопольского депо", — рассказал он.

Мэр отметил, что это уже вторая волна произошедших на этой неделе взрывов.

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"Все началось еще с понедельника, когда враг не смог справиться с техникой безопасности, и сейчас это продолжается. Итак, вся эта неделя, которая сейчас, заканчивается, как и началась для врага трагически. Его ремонтные базы из-за халатности с техникой безопасности взрываются и взрываются, его логистика ломается", — добавил мэр.

Примечательно, по мнению Федорова, то, что вчера удалось сообщить обо всех коллаборантах, которые перешли на сторону врага именно в депо Мелитополя.

"Поэтому сегодня детально известно, кто конкретно руководит поездами и локомотивами, кто перевозит из Крыма вооружение и боеприпасы, кто организует эти бригады, кто организует перевозку похищенной руды из Васильевского района и транспортирует ее в Крым", — констатировал глава Мелитополя.

Напомним, в селе Федоровка вблизи временно захваченного Мелитополя 28 марта взорвали электроподстанцию.

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