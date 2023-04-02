У Мелітополі вранці пролунала серія вибухів: мер розповів про наслідки

Вранці, 2 квітня, у Мелітополі пролунала серія вибухів.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Він розповів, що на території депо ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частково сховище боєприпасів.

"Годину тому пролунали щонайменше 6 вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі. Всі вони пролунали на території мелітопольського депо", - розповів він.

Мер зауважив, що це вже друга хвиля вибухів, які відбулися цього тижня.

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"Все розпочалося ще з понеділка, коли ворог не зміг впоратись з технікою безпеки, і наразі це продовжується. Отже, весь цей тиждень, який наразі, закінчується, як і розпочався для ворога трагічно. Його ремонтні бази через недбалість з технікою безпеки вибухають і вибухають, його логістика ламається", - додав мер.

Прикметним, на думку Федорова є те, що вчора вдалося повідомити про всіх колаборантів, які перейшли на бік ворога саме в депо Мелітополя.

"Тож на сьогодні детально відомо, хто конкретно керує потягами та локомотивами, хто перевозить з Криму озброєння та боєприпаси, хто організовує ці бригади, хто організовує перевезення викраденої руди з Василівського району та транспортує її до Криму", - констатував очільник Мелітополя.

Нагадаємо, у селі Федорівка поблизу тимчасово захопленого Мелітополя 28 березня підірвали електропідстанцію.

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