Онуфрій очолив недільну службу в Києво-Печерській лаврі (відео)

УПЦ МП до 29 березня мала б остаточно залишити Києво-Печерську Лавру.

Всупереч закону, московський патріархат не покинув Києво-Печерську лавру. Після гучного скандалу з митрополитом Павлом, сьогодні, 2 квітня, очільник УПЦ МП Онуфрій провів там недільну службу.

У соцмережах оприлюднили кадри зі служби Онуфрія у Києво-Печерській лаврі, передає 24 канал.

На кадрах можна побачити вірян, що прийшли на службу 2 квітня, яку очолив митрополит УПЦ МП Онуфрій.

Нагадаємо, УПЦ МП до 29 березня мала б остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду її території Лаври УПЦ МП мала 20 днів на виселення. Втім, представники УПЦ МП запротестували.

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло звернувся до президента Володимира Зеленського і заявив, що "Бог не простить" главі держави виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври.

Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у вигляді двох місяців домашнього арешту.

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