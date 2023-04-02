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Бездріжджова паска: простий рецепт

Дата публікації
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Бездріжджова паска: простий рецепт

Фото: Credits

Виявляється, паску можна приготувати і без дріжджів.

Якщо ви або ваші близькі з якихось причин не їсте дріжджове тісто, то можна приготувати великодню випічку і без дріжджів. Спробуйте спекти паску за нашим рецептом.

Інгредієнти:

  • 400 г борошна
  • 60 г вершкового масла
  • 300 мл молока
  • 2 яйця
  • 1 скл. цукру
  • ½ ч. л. соди
  • ½ скл. мигдалю
  • ½ скл. цукатів
  • 4 ст. л. лимонного соку
  • цедра ½ лимона
  • ванілін

Масло розтерти з жовтками і цукром, вливаючи лимонний сік по краплині. Додати борошно, молоко, ванілін, цедру, подрібнений мигдаль, цукати. Все вимішати і в самому кінці покласти соду і збиті білки. Тільки-но сода і білки опинилися у тісті, інтенсивно і довго його мішати не можна. Випікати за температури180-200°С протягом 40-50 хвилин.

Софія Яроцька

Більше рецептів пасхальної випічки шукайте в розділі "Кухня".

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Дата публікації
Перегляди
11к
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