Бездріжджова паска: простий рецепт

Якщо ви або ваші близькі з якихось причин не їсте дріжджове тісто, то можна приготувати великодню випічку і без дріжджів. Спробуйте спекти паску за нашим рецептом.

Інгредієнти:

400 г борошна

60 г вершкового масла

300 мл молока

2 яйця

1 скл. цукру

½ ч. л. соди

½ скл. мигдалю

½ скл. цукатів

4 ст. л. лимонного соку

цедра ½ лимона

ванілін

Масло розтерти з жовтками і цукром, вливаючи лимонний сік по краплині. Додати борошно, молоко, ванілін, цедру, подрібнений мигдаль, цукати. Все вимішати і в самому кінці покласти соду і збиті білки. Тільки-но сода і білки опинилися у тісті, інтенсивно і довго його мішати не можна. Випікати за температури180-200°С протягом 40-50 хвилин.

Софія Яроцька

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