Бездріжджова паска: простий рецепт

Виявляється, паску можна приготувати і без дріжджів.
Якщо ви або ваші близькі з якихось причин не їсте дріжджове тісто, то можна приготувати великодню випічку і без дріжджів. Спробуйте спекти паску за нашим рецептом.
Інгредієнти:
- 400 г борошна
- 60 г вершкового масла
- 300 мл молока
- 2 яйця
- 1 скл. цукру
- ½ ч. л. соди
- ½ скл. мигдалю
- ½ скл. цукатів
- 4 ст. л. лимонного соку
- цедра ½ лимона
- ванілін
Масло розтерти з жовтками і цукром, вливаючи лимонний сік по краплині. Додати борошно, молоко, ванілін, цедру, подрібнений мигдаль, цукати. Все вимішати і в самому кінці покласти соду і збиті білки. Тільки-но сода і білки опинилися у тісті, інтенсивно і довго його мішати не можна. Випікати за температури180-200°С протягом 40-50 хвилин.
Софія Яроцька
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