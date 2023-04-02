Відправлення російських бурятів на фронт це "етнічні чистки" – експрезидент Монголії

Росія використовує національні меншини як "гарматне м'ясо" на фронті, тоді як етнічних росіян шкодують більше.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" заявив колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж.

Він підкреслив, що часткова мобілізація в Росії, імовірно, була взагалі не відчутна у великих містах, таких як Москва чи Санкт-Петербург.

"Однак у віддалених регіонах ця мобілізація була примусовою, ніхто нікого не питав, треба – йди. Усі ці віддалені регіони дуже бідні і вони відправляють на війну в Україні своїх чоловіків та синів… За етнічною ознакою вони монголи, і їх примусили це робити, їх штовхають до цієї війни. У деяких маленьких містах вже не залишилося чоловіків призовного віку. В Україні Кремль вбиває українців, а в Росії нищить нацменшини. Це звичайні етнічні чистки, військовий злочин", - наголосив він.

Ексглава Монголії Цахіагійн Елбегдорж також розповів, що зробив відеозвернення до монголів, які жили в Росії, із закликом повернутися на батьківщину, після оголошення Путіним мобілізації восени 2022 року.

"Ми були готові прийняти їх з відкритими обіймами, я казав – не йдіть на війну, не вбивайте українців. Приїжджайте, втікайте з Росії. Я не знаю точної статистики, але, як казали, до Монголії повернулися від 10 до 50 тисяч людей. І це були не лише етнічні монголи, а також і росіяни", - резюмував він.

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року у столиці Монголії Улан-Баторі учасники масової акції протесту через корупційний скандал, пов'язаний з експортом вугілля до Китаю, пішли на штурм Палацу уряду.

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