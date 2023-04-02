Турецький безпілотник з українським двигуном уразив ціль на відстані 140 км (відео)

Після виконання бойового завдання БПЛА здійснив успішне приземлення.
Турецький бойовий безпілотний літальний апарат Akinci з українським двигуном, який створила компанія Baykar Makina уразив ціль на відстані 140 кілометрів.
Про це повідомила пресслужба Baykar Makinа.
БПЛА піднявся у повітря в центрі, що розташований в Чорлу, провінції Текірдаг. Ціль була уражена в районі Сінопа в Чорноморському регіоні.
Bayraktar #AKINCI ✈️#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi— BAYKAR (@BaykarTech) March 31, 2023
Tekirdağ / Çorlu
Sinop / Karadeniz
Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km
Tekirdağ / Çorlu #BAYKAR @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm
Відстань між безпілотником та ціллю на момент запуску становила 140 км. Після чого БПЛА AKINCI успішно приземлився.
За словами технічного директора Baykar Makinа Сельчука Байрактара, це було перше в Туреччині випробування ураження надзвуковою керованою ракетою.
Нагадаємо, турецький безпілотник Kızılelma з українським двигуном здійснив перший політ.
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