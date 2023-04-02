Турецький безпілотник з українським двигуном уразив ціль на відстані 140 км (відео)

Турецький бойовий безпілотний літальний апарат Akinci з українським двигуном, який створила компанія Baykar Makina уразив ціль на відстані 140 кілометрів.

Про це повідомила пресслужба Baykar Makinа.

БПЛА піднявся у повітря в центрі, що розташований в Чорлу, провінції Текірдаг. Ціль була уражена в районі Сінопа в Чорноморському регіоні.

Bayraktar #AKINCI ✈️#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi



Tekirdağ / Çorlu

Sinop / Karadeniz

Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km

Tekirdağ / Çorlu #BAYKAR @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm — BAYKAR (@BaykarTech) March 31, 2023

Відстань між безпілотником та ціллю на момент запуску становила 140 км. Після чого БПЛА AKINCI успішно приземлився.

За словами технічного директора Baykar Makinа Сельчука Байрактара, це було перше в Туреччині випробування ураження надзвуковою керованою ракетою.

Нагадаємо, турецький безпілотник Kızılelma з українським двигуном здійснив перший політ.

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