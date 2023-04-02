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Турецький безпілотник з українським двигуном уразив ціль на відстані 140 км (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Турецький безпілотник з українським двигуном уразив ціль на відстані 140 км (відео)

Фото: УНІАН

Після виконання бойового завдання БПЛА здійснив успішне приземлення.

Турецький бойовий безпілотний літальний апарат Akinci з українським двигуном, який створила компанія Baykar Makina уразив ціль на відстані 140 кілометрів.  

Про це повідомила пресслужба Baykar Makinа.

БПЛА піднявся у повітря в центрі, що розташований в Чорлу, провінції Текірдаг. Ціль була уражена в районі Сінопа в Чорноморському регіоні. 

Відстань між безпілотником та ціллю на момент запуску становила 140 км. Після чого БПЛА AKINCI успішно приземлився.

За словами технічного директора Baykar Makinа Сельчука Байрактара, це було перше в Туреччині випробування ураження надзвуковою керованою ракетою.

Нагадаємо, турецький безпілотник Kızılelma з українським двигуном здійснив перший політ.

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Дата публікації
Перегляди
1155
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