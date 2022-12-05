Масштабний протест у столиці Монголії: мітингувальники штурмують Палац уряду (відео)

У понеділок, 5 грудня, у столиці Монголії Улан-Баторі учасники масової акції протесту через корупційний скандал, пов'язаний з експортом вугілля до Китаю, пішли на штурм Палацу уряду. Поліція заявила про готовність силою розігнати стихійний мітинг, якщо його учасники не розійдуться до 22:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Про це повідомляє монгольське видання zarig.mn.

Протести в Улан-Баторі розпочалися напередодні ввечері. Причиною стало повідомлення про крадіжку вугілля на 12,9 мільярда доларів, які планувалося постачати до Китаю. Місцеві ЗМІ повідомляли, що кількість вугілля, вивезеного з Монголії, відрізняється від кількості, отриманої китайською стороною.

Через невдоволення розслідуванням справи щодо експорту вугілля до Китаю в обхід митного контролю люди вийшли на головну площу монгольської столиці.

Китайська влада уже повідомила, що всіх посадових осіб, причетних до крадіжки вугілля, було страчено. Прем'єр-міністру Монголії китайська сторона відправила імена монгольських політиків, пов'язаних із цією справою.

Учасники протесту — переважно студенти та молоді люди. Вони вимагають притягнення до відповідальності причетних до розкрадання вугілля, обмеження зростання цін, а також спілкування з чиновниками.

Протестувальники виступають під гаслами "Досить грабувати народ", "Негайно зловити злодіїв, які вкрали можливості народу", "Назвіть, хто вкрав вугілля" та "Об'єднаємося проти злодіїв".

Великий Державний Хурал (парламент) Монголії на тлі протестів, що не припиняються, в терміновому порядку обговорює питання введення в країні надзвичайного стану.

У ході протестів постраждало вже близько восьми людей, четверо з них зазнали травм у тисняві.

Прем'єр-міністр Монголії створив робочу групу з розслідування повідомлень про крадіжку вугілля та запросив протестувальників увійти до її складу.

Нагадаємо, раніше розширення карантину через COVID-19 у Китаї обернулося небувалими протестами в західному регіоні Сіньцзян і в столиці країни Пекіні.

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