У Ірані протестувальники закликали до триденного страйку

Страйк потрібен для посилення тиску на владу
Протестувальники в Ірані закликали провести цього тижня триденний страйк, щоб посилити тиск на владу після того, як генеральний прокурор країни Мохаммад Джафар Монтазері заявив про розпуск "поліція моралі".
Про це повідомляє Reuters.
В свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ, в структуру якої входить "поліція моралі" не підтверджує факт розпуску організації, а державні ЗМІ заявили, що у Монтазері нема повноважень впливати на роботу поліції.
Зазначимо, що влада Ірану раніше неодноразового заявляла, що попри масові протести, у країні не будуть скасовувати обовʼязкове носіння хіджабів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран просить у Росії спецобладнання для придушення масових протестів.
Крім того, ми раніше інформували, що Іранця Мехрана Самака було вбито місцевими правоохоронцями на півночі країни, коли він публічно святкував виліт національної футбольної збірної з чемпіонату світу-2022.
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