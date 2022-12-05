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В Иране протестующие призвали к трехдневной забастовке

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В Иране протестующие призвали к трехдневной забастовке

Фото: Associated Press

Забастовка необходима для усиления давления на власть

Протестующие в Иране призвали провести на этой неделе трехдневную забастовку, чтобы усилить давление на власть после того, как генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери заявил о роспуске "полиция морали".

Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел, в структуру которой входит "полиция морали", не подтверждает факт роспуска организации, а государственные СМИ заявили, что у Монтазере нет полномочий влиять на работу полиции.

Отметим, что власти Ирана ранее неоднократно заявляли, что, несмотря на массовые протесты, в стране не будут отменять обязательное ношение хиджабов.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран просит у России спецоборудования для подавления массовых протестов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иранец Мехран Самак был убит местными правоохранителями на севере страны, когда он публично праздновал вылет национальной футбольной сборной с чемпионата мира-2022.

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Дата публикации
Просмотры
40
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