Иран просит у России спецоборудования для подавления массовых протестов – СМИ

По данным издания, Москва также передает Тегерану разведывательные данные о ситуации в стране.

Иран обратился к России за помощью в подавлении масштабных протестов, не утихающих по всей стране. Речь идет о предоставлении оборудования для борьбы с протестующими, а также обучении силовиков.

Об этом пишет Iran International.

Также издание пишет, что Тегеран полагается на информацию из Москвы для оценки внутренней ситуации в своей стране. При этом, как пишут журналисты, Россия подслушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценки характера и силы протестного движения.

Сообщается, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва может помогать Исламской Республике, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций.

"Доказательства того, что Иран помогает России развязывать войну против Украины, очевидны и общедоступны. Иран и Россия становятся тем ближе, чем более изолированными они становятся", — сказал Жан-Пьер.

В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Белый дом уверен в помощи России в подавлении протестов в Иране.

Напомним, что протесты в Иране начались после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержали местные силовики за "неправильное ношение хиджаба". Правозащитники утверждают, что девушка была забита до смерти. Поэтому многие молодые люди вышли на улицы. Протесты переросли в стычки со стражами порядка, которые служат Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, в Иране силовики убили еще одну школьницу за то, что она отказалась петь провластную песню во время рейда в ее школу.

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