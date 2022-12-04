Іран просить у Росії спецобладнання для придушення масових протестів – ЗМІ

За даними видання, Москва також передає Тегерану розвідувальні дані про ситуацію в країні.

Іран звернувся до Росії за допомогою у придушенні масштабних протестів, які не вщухають по всій країні. Йдеться про надання обладнання для боротьби з протестувальниками, а також навчання силовиків.

Про це пише Iran International.

Також видання пише, що Тегеран покладається на інформацію з Москви для оцінки внутрішньої ситуації у своїй країні. При цьому, як пишуть журналісти, Росія підслуховує західні комунікації, щоб дати Тегерану оцінки про характер та силу протестного руху.

Повідомляється, що раніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Москва може допомагати Ісламській Республіці, спираючись на власний досвід придушення демонстрацій.

"Докази того, що Іран допомагає Росії розв'язувати війну проти України, очевидні та загальнодоступні. Іран і Росія стають тим ближчими, чим більш ізольованими вони стають", — сказав Жан-П'єр.

Своєю чергою представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Білий дім упевнений у допомозі Росії у придушенні протестів в Ірані.

Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні. Її затримали місцеві силовики за "неправильне носіння хіджабу". Правозахисники стверджують, що дівчина була забита до смерті. Через це багато молодих людей вийшли на вулиці. Протести переросли у сутички з правоохоронцями, які служать Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

Крім того, в Ірані силовики вбили ще одну школярку за те, що вона відмовилася співати провладну пісню під час рейду до її школи.

Статус жінки в Ірані: коли та чому все змінилось – урок історії від Сніданку

Читайте також: