В Запорожье прозвучала серия взрывов

Также взрывы были зафиксированы в оккупированной Голой Пристани
В ночь на пятое декабря в Запорожье и на территории оккупированной Голой Пристани Херсонской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает Суспильне.
Сообщается, что перед взрывами в городе раздалась воздушная тревога.
Жители Голой Пристани также сообщили, что слышали звуки взрывов. Официальные лица пока не комментировали ситуацию со взрывами.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 4 декабря российские оккупационные войска ракетами атаковали одно из сел Запорожского района.
Кроме того, мы информировали, что воскресенье, 4 декабря, в освобожденном Херсоне снова прогремели взрывы.
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