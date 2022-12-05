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В Запорожье прозвучала серия взрывов

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В Запорожье прозвучала серия взрывов

Фото: Telegram / Александр Старух

Также взрывы были зафиксированы в оккупированной Голой Пристани

В ночь на пятое декабря в Запорожье и на территории оккупированной Голой Пристани Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.

Сообщается, что перед взрывами в городе раздалась воздушная тревога.

Жители Голой Пристани также сообщили, что слышали звуки взрывов. Официальные лица пока не комментировали ситуацию со взрывами.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 4 декабря российские оккупационные войска ракетами атаковали одно из сел Запорожского района.

Кроме того, мы информировали, что воскресенье, 4 декабря, в освобожденном Херсоне снова прогремели взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
1409
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