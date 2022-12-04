В Херсоне сообщают о взрывах

Воздушную тревогу ни в Херсоне, ни в области сегодня не объявляли.

В воскресенье, 4 декабря, в освобожденном Херсоне снова прогремели взрывы. Что именно происходит в городе, пока неизвестно.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного".

Следует отметить, что воздушную тревогу ни в Херсоне, ни в области сегодня не объявляли. Власти и военные пока не давали официальных комментариев.

Освобожденный Херсон под обстрелами россиян

Оккупанты интенсивно обстреливают Херсон. В британской разведке отметили, что освобожденный украинскими войсками город остается уязвимым, поскольку есть в радиусе действия российской артиллерии.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 ноября призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

За прошедшие сутки, 3 декабря, оккупанты обстреляли Херсонщину 46 раз.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что россияне прекрасно понимают, что ВСУ освободят левый берег Днепра, именно поэтому они захватчики вывезли из временно захваченных Олешек на Херсонщине всех коллаборантов, представителей оккупаций.

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