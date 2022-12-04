У Херсоні повідомляють про вибухи

Повітряну тривогу ні в Херсоні, ні в області сьогодні не оголошували

У неділю, 4 грудня, у звільненому Херсоні знову прогриміли вибухи. Що саме відбувається у місті поки невідомо.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Варто зазначити, що повітряну тривогу ні в Херсоні, ні в області сьогодні не оголошували. Влада та військові поки не давали офіційних коментарів.

Звільнений Херсон під обстрілами росіян

Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон. У британській розвідці зазначили, що звільнене українськими військами місто залишається вразливим, оскільки є в радіусі дії російської артилерії.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсона евакуюватися з міста на період зими.

Протягом минулої доби, 3 грудня, окупанти обстріляли Херсонщину 46 разів.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що росіяни чудово розуміють, що ЗСУ звільнять лівий берег Дніпра, саме тому вони загарбники вивезли з тимчасово захоплених Олешок на Херсонщині всіх колаборантів, представників окупаційної "адміністрації".

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