У Запоріжжі пролунала серія вибухів

Також вибухи були зафіксовані у окупованій Голій Пристані
В ніч на пʼяте грудня у Запоріжжі та на території окупованої Голої Пристані, що у Херсонські області, пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
Повідомляється, що перед вибухами у місті пролунала повітряна тривога.
Мешканці Голої Пристані також повідомили, що чули звуки вибухів. Офіційні особи поки не коментували ситуацію з вибухами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зранку 4 грудня російські окупаційні війська ракетами атакували одне з сіл Запорізького району.
Крім того, ми інформували, що неділю, 4 грудня, у звільненому Херсоні знову прогриміли вибухи.
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