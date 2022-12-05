У Запоріжжі пролунала серія вибухів

Також вибухи були зафіксовані у окупованій Голій Пристані

В ніч на пʼяте грудня у Запоріжжі та на території окупованої Голої Пристані, що у Херсонські області, пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що перед вибухами у місті пролунала повітряна тривога.

Мешканці Голої Пристані також повідомили, що чули звуки вибухів. Офіційні особи поки не коментували ситуацію з вибухами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зранку 4 грудня російські окупаційні війська ракетами атакували одне з сіл Запорізького району.

Крім того, ми інформували, що неділю, 4 грудня, у звільненому Херсоні знову прогриміли вибухи.

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