Масштабный протест в столице Монголии: митингующие штурмуют Дворец правительства (видео)

В понедельник, 5 декабря, в столице Монголии Улан-Баторе участники массовой акции протеста из-за коррупционного скандала, связанного с экспортом угля в Китай, пошли на штурм Дворца правительства. Полиция заявила о готовности силой разогнать стихийный митинг, если его участники не разойдутся до 22:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Об этом сообщает монгольское издание zarig.mn.

Протесты в Улан-Баторе начались накануне вечером. Причиной стало сообщение о воровстве угля на 12,9 миллиарда долларов, которые планировалось поставлять в Китай. Местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной.

Из-за недовольства расследованием дела по экспорту угля в Китай в обход таможенного контроля люди вышли на главную площадь монгольской столицы.

Китайские власти уже сообщили, что все должностные лица, причастные к краже угля, были казнены. Премьер-министру Монголии китайская сторона направила имена монгольских политиков, связанных с этим делом.

Участники протеста – преимущественно студенты и молодые люди. Они требуют привлечения к ответственности причастных к хищению угля, ограничению роста цен, а также общения с чиновниками.

Протестующие выступают под лозунгами "Хватит грабить народ", "Немедленно поймать воров, укравших возможности народа", "Назовите, кто украл уголь" и "Объединимся против воров".

Большой Государственный Хурал (парламент) Монголии на фоне непрекращающихся протестов в срочном порядке обсуждает вопрос введения в стране чрезвычайного положения.

В ходе протестов пострадали уже около восьми человек, четверо из них получили травмы в давке.

Премьер-министр Монголии создал рабочую группу по расследованию сообщений о краже угля и пригласил протестующих войти в ее состав.

Напомним, ранее расширение карантина через COVID-19 в Китае обернулось небывалыми протестами в западном регионе Синьцзян и столице страны Пекине.

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