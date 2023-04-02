Отправка русских бурят на фронт – это "этнические чистки": экс-президент Монголии

Россия использует национальные меньшинства как "пушечное мясо" на фронте, в то время как этнических россиян жалеют больше.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж.

Он подчеркнул, что частичная мобилизация в России, вероятно, была вообще не ощутима в крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург.

"Однако в отдаленных регионах эта мобилизация была принудительной, никто никого не спрашивал, надо – иди. Все эти отдаленные регионы очень бедные и они отправляют на войну в Украине своих мужей и сыновей… По этническому признаку они монголы, и их заставили это делать, их толкают на эту войну. В некоторых маленьких городах уже не осталось мужчин призывного возраста. В Украине Кремль убивает украинцев, а в России уничтожает нацменьшинства. Это обычные этнические чистки, военное преступление", — подчеркнул он.

Экс-глава Монголии Цахиагийн Элбегдорж также рассказал, что сделал видеообращение к жившим в России монголам с призывом вернуться на родину, после объявления Путиным мобилизации осенью 2022 года.

"Мы были готовы принять их с открытыми объятиями, я говорил – не идите на войну, не убивайте украинцев. Приезжайте, бегите из России. Я не знаю точной статистики, но, как говорили, в Монголию вернулись от 10 до 50 тысяч человек. И это были не только этнические монголы, но и русские", — резюмировал он.

Напомним, 5 декабря 2022 года в столице Монголии Улан-Баторе участники массовой акции протеста из-за коррупционного скандала, связанного с экспортом угля в Китай, пошли на штурм Дворца правительства.

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