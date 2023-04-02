На скандального комика-беглеца Андрея Щегеля подают в суд

Юморист будет отвечать перед законом за нарушение условий договора с продюсерским центром, который организовывал ему выезд за границу.

На скандального комика и участника подкаста Srakadupa Андрея Щегеля, который обманом получил разрешение на выезд за границу и сбежал в Турцию, подают в суд.

К ответственности юмориста хочет привлечь основатель продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев, который занимался организацией гастролей Щегеля за границей.

В суд на комика-беглеца подают из-за того, что он нарушил условия договора, согласно которым Щегель должен был выступить на шоу и вернуться в Украину. Кроме того, юморист нанес репутационный ущерб Comedy Space, ведь после этой скандальной истории у продюсерского центра осложнилось общение с некоторыми артистами.

Андрей Щегель / Фото: скриншот с видео

"Обращение в суд – это инициатива в связи с нарушением договора, в котором говорится, что он должен прибыть на гастроли, принять участие в событиях и вернуться после окончания концертов в Украину. И, конечно, есть вопросы деловой репутации нашей компании", – сообщил Чудаев в комментарии "24 Каналу".

Основатель продюсерского центра добавил, что Щегель своим бегством и поведением подставил немало коллег, которым осложнили выезд за границу.

Андрей Щегель

"Своими действиями он подставил большое количество коллег, меня и страну в целом. У него была конкретная цель и задача, которую он должен был выполнить, он за нее даже не брался. Такое поведение – это эгоизм и деструктив", — добавил Чудаев.

Напомним, Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину рассказал, что сумел сбежать из Украины в Турцию благодаря разрешению Минкульта. Также комик оскорбил украинских защитников, сказав, что "это их выбор погибать на войне". После волны хейта в его сторону, Щегель отметился еще одним скандальным заявлением. Комик назвал Украину "е**аным цирком с попаянными дебилами". Впоследствии Щегель записал видео-извинения.

После скандала вокруг беглого комика Минкульт прекратил давать мужчинам-артистам разрешение на выезд за границу. В частности, коллективу KAZKA пришлось выступать в Лондоне без Дмитрия Мазуряка и Никиты Будаша.

Читайте также: