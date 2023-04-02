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В боях за Украину погиб еще один доброволец из Франции

В боях за Украину погиб еще один доброволец из Франции

Фото: pixabay.com

Где именно это произошло – пока не сообщается.

Министерство иностранных дел Франции подтвердило информацию о гибели французского добровольца, воевавшего на стороне Украины в рядах Интернационального легиона.

Об этом, как пишет Европейская правда, ведомство сообщило в комментарии агентству AFP.

"Мы узнали печальную новость о его (добровольце – ред.) смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства находятся на связи", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Французский МИД подчеркнул, что "вся территория Украины является зоной боевых действий".

Напомним, в тяжелых боях под Бахмутом погиб французский легионер 30-летний Кевин Давид. У него остались жена и двое детей.

В субботу, 1 апреля, стало известно, что на фронте погиб доброволец из Беларуси Ляшук Даниил с позывным "Моджахед".

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