У боях за Україну загинув ще один доброволець із Франції

Де саме це сталося - наразі не повідомляється.

Міністерство закордонних справ Франції підтвердило інформацію про загибель французького добровольця, який воював на боці України в лавах Інтернаціонального легіону.

Про це, як пише Європейська правда, відомство повідомило в коментарі агенції AFP.

"Ми дізналися сумну новину про його (добровольця – ред.) смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства перебувають на зв'язку", – зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Французьке МЗС наголосило, що "вся територія України є зоною бойових дій".

Нагадаємо, у важких боях під Бахмутом загинув французький легіонер 30-річний Кевін Давід. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

У суботу, 1 квітня, стало відомо, що на фронті загинув доброволець з Білорусі Ляшук Данііл з позивним "Моджахед".

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