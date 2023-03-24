Під Бахмутом загинув доброволець із Франції

Хлопець розпочав воювати рік тому.

У Бахмутському районі у боях за місто загинув 30-річний доброволець із Франції.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Франції, повідомляє BFM.

"Колишній гуманітарний працівник Кевін Д. Він був добровольцем. За даними відомства, французький доброволець загинув у Бахмутському районі", — зазначили у міністерстві.

Доброволець із Франції понад рік тому виїхав воювати проти Росії на боці України. Хлопця було вбито за невстановлених обставин у районі Бахмута.

"Ми нагадуємо, що Україна загалом є зоною бойових дій. У цьому контексті формально небажані поїздки до України, незалежно від причин", — заявили в МЗС.

У МЗС Франції також зазначили, що кілька французьких військових воюють на боці України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте точна їх кількість невідома.

Нагадаємо, 24 березня Україна повернула тіла ще 83 загиблих військових з тимчасово захоплених РФ територій.

Читайте також: