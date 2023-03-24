Україна повернула тіла 83 загиблих військових

Про деталі не повідомляється.

Сьогодні, 24 березня, Україна повернула тіла ще 83 загиблих військових з тимчасово окупованих РФ територій.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", — йдеться у повідомленні.

Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, співробітники української військової розвідки звільнили з сирійського полону двох українок та шістьох дітей.

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