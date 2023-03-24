Украина вернула тела 83 погибших военных

О деталях не сообщается.

Сегодня, 24 марта, Украина вернула тела еще 83 погибших военных с временно оккупированных РФ территорий.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", — говорится в сообщении.

Передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, сотрудники украинской военной разведки уволили из сирийского плена двух украинок и шестерых детей.

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