У боях за Україну загинув білоруський доброволець "Моджахед"

У суботу, 1 квітня, стало відомо, що на фронті загинув доброволець з Білорусі Ляшук Данііл з позивним "Моджахед".

Український військовий, родом з Білорусі, Ляшук Данііл загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

Про це повідомили військовий капелан Хаджимурад Путілін та бойова група "Вендетта", яку очолював Ляшук.

Під час перебування на фронті "Моджахед" двічі отримував поранення. Вперше — ще 2015 року під час бойових дій у районі станиці Луганської. Вдруге — вже у серпні 2022 року під час виконання бойового завдання.

Ляшук Данііл з позивним "Моджахед": що про нього відомо

Данііл Ляшук народився у місті Брест у Білорусі. У 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка у СевНТУ (Севастополь).

Після анексії Криму Росією 2014 року став на захист України в лавах добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні ООС (АТО). 19 січня 2015 під час бойових дій у районі станиці Луганської "Моджахед" отримав тяжке поранення.

У тому ж 2015 році Данііл Ляшук був затриманий у кримінально-політичній справі проти батальйону “Торнадо”. Ляшуку були представлені звинувачення у низці важких злочинів, які він відкида. Данііл Ляшук наголошував, що не знав про кримінальні мотиви Руслана Онищенка (колишній командир батальйону “Торнадо” - ред.) та його заробітки на контрабандних потоках.

У червні 2021 року Данііл Ляшук був звільнений за рішенням суду. Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року "Моджахед" знову пішов на фронт. Спочатку білоруський доброволець захищав Київ та передмістя столиці. Навесні 2022 року брав участь у боях за Харків. У липні 2022 року офіційно вступив до лав ЗСУ. Був направлений на захист Миколаївщини. Проводив диверсійні роботи на території тимчасово окупованої Херсонської області.

У серпні 2022 року під час виконання бойового завдання "Моджахед" отримав друге тяжке поранення живота, легень та печінки. Попри це, разом зі своєю групою військовий зміг взяти у полон двох російських солдат.

Після низки операцій та реабілітації Данііл Ляшук знову пішов захищати Україну, одночасно займався волонтерством і музикою.

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