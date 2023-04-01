В Україні ціни на овочі побили рекорд: які причини здорожчання

Цього року навесні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією.

Про це у телеефірі заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький

За його словами, ціни знижуватимуться з появою нового врожаю. Саме зараз Україна минає пік цін на овочі.

"До ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресорка, завадила збереженню великої частини врожаю. Другий - багато овочів, перш за все цибулі та моркви, вирощувалося в Херсонській і Запорізькій областях. Через окупацію овочі не були доступні українському споживачеві", - наголосив представник Мінагрополітики.

Висоцький наголосив, що цього року аграрії планують збільшити посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі. Саме тому очікується більший урожай.

Крім того, Мінагрополітики працює над стабілізацією цін. За словами Висоцького, цим варто займатися не через регулювання чи обмеження, а ринкові механізми.

Нагадаємо, напередодні Великодня українці почнуть активніше купувати м'ясо, що спровокує зростання цін у межах 5–7%. Яйця напередодні великодніх свят здорожчають ще на 5–7%. Тенденція зростання цін триватиме щонайменше до кінця великодніх свят.

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