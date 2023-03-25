Їсти стає все дорожче, але на дечому вже можна зекономити: що відбувається із цінами на харчі

Цибуля по сімдесят гривень, а огірки дорожчі, ніж банани – ціни в Україні ростуть. На це за понад рік повномасштабної війни вплинуло дуже багато факторів, чи не найбільший -окупація Херсонщини та Донеччини, через яку ми залишились без кавунів, помідорів, цибулі, яєць, солі та багатьох улюблених продуктів.

Набір продуктів, які українці регулярно купують - з овочами, м’ясом, молочкою, яйцями, крупами та хлібом - за підрахунками економістів цьогоріч зріс на третину. На деяких продуктах українці нині економлять, а від деяких і взагалі відмовляються. “Рибу зараз стараємось заміняти птицею, бо курка дешевша”, - кажуть люди.

М’ясо цьогоріч трохи підросло. Чи не найбільше подорожчала свинина, з початку повномасштабного вторгнення її вартість зросла майже на 60%. На це вплинуло і підвищення цін на корми і скорочення поголів’я. Зараз її можна купити в середньому від 160 до 200 гривень за кілограм. Здорожчала і так не дешева яловичина: на гривень 40.

Натомість на противагу минулим рокам цьогоріч здешевшало сало. “До нового року було 250, зараз стало 200, 150. Закупівельна ціна трошечки впала і у нас трошечки впала”, - кажуть продавці.

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Тепличні овочі в цьому році дорожчі за банани і на це вплинуло чимало факторів, пояснює експерт Київської школи економіки Павло Мартишев, перше – через напад Росії ми втратили врожай з Херсонщини, друга причина - постійні атаки окупантів на нашу енергосистему. “Сезонне зростання через дефіцит газу, електроенергії, відповідно ті, хто це вирощують закладали це все в ціну. Також ми імпортуємо деякі категорії помідорів, наприклад коктейльні і тут є проблема з курсом долара і проблема з логістикою”, - каже він.

Через втрату урожаю з Херсонщини здорожчала і цибуля. Українську на ринку знайти складно, її мало, тому на полицях здебільшого імпортна – польська та єгипетська. Коштує вона в середньому 50-70 гривень за кілограм

Така ж ситуація і з морквою - вона нині коштує в середньому 45-50 гривень за кілограм. У порівнянні з періодом до великої війни - це як мінімум в половину дорожче. Стабільними завдяки хорошому врожаю залишились буряк та картопля.

Не суттєво каже фахівець за цей рік подорожчав хліб. Його вартість коливається від 30 до 34 гривень за буханку. “Стримувало ціни на хліб те, що у нас не вивозилося зерно, але головний фактор - це те, що йде серйозна конкуренція між виробниками хліба, тому що попит дуже чутливий до ціни. Тут також проводилося державне регулювання цін на хліб, держава регулювала націнку на хліб в супермаркетах в межах 10%”, - каже дослідник центру досліджень продовольства Київської школи економіки Павло Мартишев.

Гречка нині коштує в середньому 85 гривень за кілограм. Це на 7 гривень менше, ніж минулого липня та серпня. Здешевшала у 23-му році і олія. Сьогодні на прилавках її можна знайти від 53 гривень за пляшку на противагу минулорічним 70 гривням. “Ціни на олію зараз знижуються, і подивимось що буде в цьому році, бо планується розширення площ під соняшник і це означає, що буде більше переробки внутрішньої, а значить і ціни падатимуть, або залишаться такими ж”, - пояснює експерт.

Молоко лишилось на рівні 30 – 40 гривень за літр, натомість в ціні набрала сметана, кефір та йогурти. “Тому що тут суттєвий фактор переробки. 30-50% - це зростання сметани і йогурту”, - кажуть на ринку.

А от на курятину та яйця нині ціна поступово знижується. Попри те, що через окупацію Херсонщини лише в Чорнобаївці загинуло щонайменше 4 мільйони курей. Нині птахофабрики налагоджують роботу. Відтак яйця, які ще восени коштували 80 гривень за десяток, нині можна знайти в середньому від 48 до 70 гривень.

Української ж солі на полицях через окупацію Соледара нині майже не залишилось. На прилавках у більшості турецькі та італійські від 20 гривень за упаковку.

Загалом за підрахунками уряду, за 22-й рік окупанти завдали збитків українській економіці на 770 мільярдів доларів. І ці збитки ми добре відчули на своїх гаманцях, за підрахунками економістів реальні доходи українців зменшилися на 25%. Відтак, ринки розповідають продавці напівпорожні. “Менше беруть, не кожен може дозволити собі те, що хоче, економніше беруть. Беруть на раз, на сьогодні завтра і все , на неділю, як раньше, не скупляються”, - кажуть продавці.

За прогнозами економістів, у цьому році на відміну від попереднього, ситуація має покращитися. “Ми очікуємо, що упродовж цього року зростання буде сповільнюватися і всі прогнози на це вказують і прогнози Нацбанку і прогнози світових організацій продовольства і тенденція в світі, останні місяці все продовольство там дешевшає”, - каже Павло Мартишев.

Втім, не виключають, що ціни на м’ясо, молочні та перероблені продукти ще підростуть - щонайменше на 10%.

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