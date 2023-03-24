Росія запізнилася з мобілізацією, контрнаступ України буде набагато швидше — Жданов

Представники влади Санкт-Петербурга заявляли про те, що вони дійсно розсилають повістки, але "боятися цього не варто, це просто для уточнення даних". Росіяни вперлися в Бахмут, зробили на нього свого часу максимальну ставку і взяли паузу, розповів в інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

"Помилка сталася тоді, коли вони дуже швидко набрали за три місяці 300 тисяч. У них "виросли за спиною крила" і вони зрозуміли, що кинули на фронт 100 тисяч, зараз підготують 200 тисяч, і що вони підуть вперед, і цього їм буде достатньо. Напередодні новорічних свят вони зупинили мобілізацію. Фактично була двомісячна пауза. Зараз виявилося, що успіху немає, і ці 300 тисяч починають закінчуватися. Росіяни схаменулися і вирішили, що треба терміново відновити мобілізацію. Оголосити її публічно Путін боїться. Тому що це може спричинити соціальний вибух. Восени вони ставили запитання, на яке Путін досі не може відповісти — а де ж поділася "друга армія світу", навіщо мобілізація, там же СВО, а не війна? Тому росіяни зробили хитро — скористалися тим, що з юридичної точки зору, указ Путіна не відмінено, отже, мобілізація не припинена. А чисельність там не вказана, тому мобілізація може тривати, допоки діє цей указ", — пояснив експерт.

За словами Жданова, росіянам розсилають повістки нібито для уточнення облікових даних. Людина приходить до військкомату і з нею починається роз’яснювальна робота.

"Їй (людині – ред.) пропонують підписати контракт зі ЗС РФ, починаючи від 90 діб. Якщо людина відмовляється від підписання контракту, їй говорять, що призивають її на тримісячні збори. Дають припис та речі. Людина їде на полігон і там три місяці її пресують підписати контракт. Якщо контракт не підписує, однаково по завершенню зборів усіх цих людей оголошують мобілізованими, віддають наказ, формують підрозділ і відправляють на фронт до України. Таким чином вони проводять інформаційні маскувальні дії, тому що приховати цю мобілізацію вже неможливо. І всі, хто прийшов до військкомату за повісткою, проходять приблизно таку процедуру", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, восени 2022 року президент РФ Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував. Російський військовий комісар розповідав, що мобілізацію в Росії не закінчено, а нібито призупинено.

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