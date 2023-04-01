В боях за Украину погиб белорусский доброволец "Моджахед"

В субботу, 1 апреля, стало известно, что на фронте погиб доброволец из Беларуси Ляшук Даниил с позывным "Моджахед".

Украинский военный, родом из Беларуси, Ляшук Даниил погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

Об этом сообщили военный капеллан Хаджимурад Путилин и боевая группа "Вендетта", которую возглавлял Ляшук.

Во время пребывания на фронте "Моджахед" дважды получал ранения. Впервые еще в 2015 году во время боевых действий в районе станицы Луганской. Второй раз — уже в августе 2022 года во время выполнения боевого задания.

Ляшук Даниил с позывным "Моджахедом": что о нем известно

Даниил Ляшук родился в городе Брест в Беларуси. В 14 лет переехал в Крым, где получил образование моряка в СевНТУ (Севастополь).

После аннексии Крыма Россией 2014 стал на защиту Украины в рядах добровольческого батальона, действовавшего на востоке Украины в зоне ООС (АТО). 19 января 2015 года во время боевых действий в районе станицы Луганской "Моджахед" получил тяжелое ранение.

В том же 2015 году Даниил Ляшук был задержан по уголовно-политическому делу против батальона "Торнадо". Ляшуку были представлены обвинения в ряде тяжких преступлений, которые он отвергал. Даниил Ляшук подчеркивал, что не знал об уголовных мотивах Руслана Онищенко (бывший командир батальона "Торнадо") и его заработках на контрабандных потоках.

В июне 2021 года Даниил Ляшук был освобожден по решению суда. После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года "Моджахед" снова пошел на фронт. Сначала белорусский доброволец защищал Киев и пригород столицы. Весной 2022 участвовал в боях за Харьков. В июле 2022 года официально вступил в ряды ВСУ. Был направлен на защиту Николаевщины. Проводил диверсионные работы на территории временно оккупированной Херсонской области.

В августе 2022 года во время выполнения боевого задания "Моджахед" получил второе тяжелое ранение живота, легких и печени. Несмотря на это, вместе со своей группой военный смог взять в плен двух русских солдат.

После ряда операций и реабилитации Даниил Ляшук снова отправился защищать Украину, одновременно занимался волонтерством и музыкой.

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