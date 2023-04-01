Росіяни обстріляли селище в Харківській області: є жертви

У суботу, 1 квітня, російські окупаційні війська обстріляли селище Дворічна Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік", - написав Синєгубов.

Очільник ОВА також повідомив, що під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. Минулося без значних руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами. Зокрема, на Запоріжжі окупанти вгатили ракетами, а на Херсонщині загинули електрики.

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