У Житомирській області дівчина трагічно загинула на підприємстві

У Житомирській області на одному з підприємств по деревообробці через недотримання правил охорони праці загинула 16-річна дівчина. Слідчі оголосили підозру директорові виробництва.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Смертельні травми дівчина отримала, коли виконувала роботи по закиданню деревини у двохротерний шредер розривного типу. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть дитини настала через тупу сукупну травму тіла – відкритий перелом кісток черепа та травматичну ампутації лівої руки", - йдеться у повідомленні відомства.

Під час досудового розслідування було виявлено низку принципових порушень встановлених норм безпеки, а саме відсутність: медичного огляду та трудового договору загиблої, дозволів на виконання робіт із підвищеною небезпекою та експлуатацію вказаного агрегата, навчання та інструктажів із техніки безпеки та інші.

Санкція статті передбачає відповідальність - обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на підприємстві у Броварах вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку, в результаті цього загинув працівник.

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