Снаряды с обедненными ураном для Украины: как их будут использовать ВСУ

Снаряды с обедненным ураном, которые передаст Украине Великобритания, помогут танкистам ВСУ более эффективно прорывать укрепленную оборону российских оккупантов и уничтожать вражескую бронетехнику.

Об этом рассказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

"Снаряды — это не ядерное оружие, они не запрещены какими-либо международными конвенциями или нормами международного права. Их применяют многие страны. Цель этого снаряда — не создание какого-то ядерного взрыва, реакции радиационного загрязнения, а уничтожение хорошо укрепленной брони, ее пробивания. Второе – уничтожение хорошо укрепленных укрепленных объектов, таких как бункеры, блиндажи, другие фортификационные сооружения", – пояснил эксперт.

Как отметил Мусиенко, естественно, когда для танка используются именно такие снаряды, ведь танк - это оружие прорыва, а хорошо укрепленную оборону противника надо сносить.

"Россияне переживают, потому что у них мало что есть противопоставить, они этого очень опасаются. Постоянно говорят, что от западных танков им якобы угроз нет, но постоянно этому уделяют внимание", — подчеркнул он.

Эксперт выразил надежду, что британские танки Challenger 2 и снаряды с обедненным ураном "помогут в деоккупации наших территорий и будущем контрнаступлении".

Комментируя истерику российской пропаганды по поводу новых снарядов для Украины, Мусиенко отметил:

"Россия проводит ракетный террор, использует массово кассетные боеприпасы, фосфорные бомбы. У нас каждый выстрел выверяется таким образом, чтобы не наносить ущерб гражданскому населению".

Напомним, министерство обороны Великобритании сообщило о планах передать Украине не только партию танков Challenger 2, но и высокоэффективные снаряды с обедненным ураном к ним.

Особенностью обедненного урана является его высокая жесткость и плотность. Именно из-за этих качеств он широко используется в производстве военной брони (например, в танках M1 Abrams) и боеприпасов (чаще всего в сердечниках снарядов).

У обедненного урана маленькая радиоактивность, он все же считается канцерогенным и токсичным. Но не больше, чем обычный мышьяк. Основная его проблема в том, что человек может вдыхать пыль, образующуюся после разрушения снарядов.

На новость о новых снарядах для ВСУ уже отреагировали в Кремле. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что "Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах" и пригрозил, что Россия "будет вынуждена реагировать соответствующим образом".

В США же дали совет Кремлю, как избежать встречи со снарядами с обедненным ураном — вывести оккупационные войска из Украины.

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