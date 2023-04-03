В Мелитополе снова прогремел взрыв

Выясняется, что на этот раз пылает у оккупантов.

В центре временно оккупированного Мелитополя взорвался автомобиль.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б.Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые. У кого из предателей на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", — написал он.

Напомним, 2 апреля в Мелитополе раздалась серия взрывов. Федоров сообщил, что на территории депо враг разместил свою ремонтную базу военной техники, а также хранилище топлива и частично хранилище боеприпасов.

"Прозвучали не менее 6 взрывов во временно оккупированном Мелитополе. Все они прогремели на территории мелитопольского депо", — рассказал он.

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