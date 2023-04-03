У Мелітополі знову прогримів вибух

Наразі з'ясовується, що цього разу палає в окупантів.

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув автомобіль.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б.Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі. У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо", - написав він.

Нагадаємо, 2 квітня у Мелітополі пролунала серія вибухів. Федоров повідомив, що на території депо ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частково сховище боєприпасів.

"Пролунали щонайменше 6 вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі. Всі вони пролунали на території мелітопольського депо", - розповів він.

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