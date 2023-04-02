Наєв назвав найефективнішу зброю проти іранських “Шахедів”

Ворожі безпілотники намагаються уникнути українських систем ППО, тому за ними полюють мобільні групи українських зенітників.

Для ураження безпілотників іранського виробництва, які рухаються з невеликою швидкістю і часто змінюють маршрут, найкраще застосовувати великокаліберні кулемети.

Про це йдеться на Facebook-сторінці командування Об'єднаних сил ЗСУ з посиланням на слова командувача, генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

За його словами, ворожі безпілотники часом літають колами, заходять різних боків, намагаючись уникнути наших засобів протиповітряної оборони.

Попри те, що завдяки західним партнерам насиченість системи української протиповітряної оборони постійно збільшується, кожен квадратний метр прикрити не можливо.

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“Ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати і страхувати один одного”, - наголосив Наєв.

При цьому українські військові розуміють, що ворог буде намагатися атакувати у той час, коли, коли на його думку, українські захисники будуть втомлені.

“Наші зенітники перебувають у постійній бойовій готовності, постійно знаходяться у машинах і тільки за сигналом вмикаються і переходять у бойову готовність номер один. Практика показує, що зенітники збиватимуть ворожі цілі і вдень і вночі”, - запевнив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, під час атаки проти ночі 31 березня окупанти вдарили по Україні десятьма БпЛА "Шахед-136". Сили ППО знищили 9 ворожих дронів.

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