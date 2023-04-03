Верещук розповіла про першочергові кроки реінтеграції Донбасу

За словами Верещук, однією з вимог президента України Володимира Зеленського є план деокупації тієї частини Донбасу, яка окупована з 2014 року.

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук презентувала законопроєкт про деокупацію Донбасу під час робочої поїздки до Запоріжжя.

Про це інформує FREEДОМ.

За словами Верещук, однією з вимог президента України Володимира Зеленського є план деокупації тієї частини Донбасу, яка окупована з 2014 року. А головним питанням, на її думку є: коли на звільнених територіях вдасться сформувати органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, інші структури.

“Ми незабаром презентуємо новий законопроєкт, який даватиме відповіді щодо деокупованої території саме Донецької та Луганської областей, бо там є своя специфіка. Одна справа Херсонська чи Харківська області, коли тяжко, але кілька місяців. Інша справа — 9 років окупації, коли ми говоримо про Донецьку та Луганську”, — наголосила Верещук.

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Вона каже, що формування кадрового резерву уже триває.

"Це велика територія за своєю площею, населенням. Ми чудово розуміємо, що Донецька область була однією з найбільш густонаселених, ми розуміємо, що надалі на нас чекає деокупація та реінтеграція Криму. Це також дуже важливо”, — зазначила віцепрем’єрка.

Зокрема, Верещук перед поїздкою провела чергову нараду щодо кадрового резерву.

"Формування “резерву відновлення”, як ми його називаємо. Нам треба чітко розуміти: скільки потрібно поліцейських, скільки лікарів, істориків, бібліотекарів, музейників. Кожен орган центральної виконавчої влади отримав доручення формувати такий резерв. Будуть люди — будуть дії”, — прокоментувала Верещук.

Згадала вона і питання повернення власникам приватного та державного майна, яким заволоділи окупанти.

“Державне та комунальне майно буде націоналізовано, повернуто у власність держави. Щодо майна приватного,.. справедливість буде відновлена. На це люди дуже чекають. Справедливість має бути відновлена, щоб не було самосудів, щоб не було вуличних з’ясувань, хто більше правий, хтось менше правий. Держава має взяти цю ситуацію під контроль”, - каже Верещук.

Верещук резюмувала, що необхідно бути готовими одразу розпочати відновлення життєдіяльності населених пунктів, забезпечити порядок, а також розмінування територій.

Зазначимо, за словами президента, на фронті сьогодні "особливо гаряче" під Авдіївкою, Марʼїнкою і Бахмутом.

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