Данилов призвал Запад готовиться к коллапсу РФ: развалится за 3-7 лет

Он добавил, что коллапс России будет "впечатляющим".

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад готовиться к распаду и развалу России уже в ближайшие годы.

Об этом он сказал в интервью The Times.

По мнению Данилова, Россия ослабла и рискует развалиться на две части. Об этом свидетельствует и встреча российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Запад не знает Россию, Запад боится фрагментации России. Но этот процесс уже продолжается", – считает секретарь СНБО.

Он добавил, что коллапс России будет "впечатляющим" и произойдет в течение 3-5-7 лет.

"Это исторический процесс, а историю не остановишь", – подытожил Данилов.

Распад РФ: что известно

Ранее российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко заявил, что после поражения в войне Россия начнет разваливаться как карточный домик, а на ее территории вспыхнет "война мафиозных кланов за передел собственности и территорий". По его мнению, распад России может начаться с Татарстана.

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что Рамзан Кадыров готовится к войне за независимость Чечни.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман также считает, что Россия находится на пути к распаду.

Миру нужно готовиться к распаду России: громкий скандал в ОБСЕ - Алексей Данилов