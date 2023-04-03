Данилов призвал Запад готовиться к коллапсу РФ: развалится за 3-7 лет

Он добавил, что коллапс России будет "впечатляющим".
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад готовиться к распаду и развалу России уже в ближайшие годы.
Об этом он сказал в интервью The Times.
По мнению Данилова, Россия ослабла и рискует развалиться на две части. Об этом свидетельствует и встреча российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.
"Запад не знает Россию, Запад боится фрагментации России. Но этот процесс уже продолжается", – считает секретарь СНБО.
Он добавил, что коллапс России будет "впечатляющим" и произойдет в течение 3-5-7 лет.
"Это исторический процесс, а историю не остановишь", – подытожил Данилов.
Распад РФ: что известно
Ранее российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко заявил, что после поражения в войне Россия начнет разваливаться как карточный домик, а на ее территории вспыхнет "война мафиозных кланов за передел собственности и территорий". По его мнению, распад России может начаться с Татарстана.
Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что Рамзан Кадыров готовится к войне за независимость Чечни.
Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман также считает, что Россия находится на пути к распаду.