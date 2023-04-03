Данілов закликав Захід готуватися до колапсу РФ: розвалиться за 3-7 років

Він додав, що колапс Росії буде "вражаючим".

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав Захід готуватися до розпаду та розвалу Росії вже найближчими роками.

Про це він сказав в інтерв'ю The Times.

На думку Данілова, Росія ослабла і ризикує розвалитися на частини. Про це свідчить і зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Захід не знає Росію, Захід боїться фрагментації Росії. Але цей процес вже триває", – вважає секретар РНБО.

Він додав, що колапс Росії буде "вражаючим" і відбудеться протягом 3-5-7 років.

"Це історичний процес, а історію не зупиниш", – підсумував Данілов.

Розпад РФ: що відомо

Раніше російський опозиціонер, соціолог і ексдепутат Держдуми Ігор Яковенко заявив, що після поразки у війні Росія почне розвалюватися, як картковий будиночок, а на її території спалахне "війна мафіозних кланів за переділ власності і територій". На його думку, розпад Росії може початись з Татарстану.

Російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський вважає, що Рамзан Кадиров готується до війни за незалежність Чечні.

Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман також вважає, що Росія перебуває на шляху до розпаду.

Світу треба готуватися до розпаду Росії: гучний скандал в ОБСЄ - Олексій Данілов