Данілов закликав Захід готуватися до колапсу РФ: розвалиться за 3-7 років

Він додав, що колапс Росії буде "вражаючим".
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав Захід готуватися до розпаду та розвалу Росії вже найближчими роками.
Про це він сказав в інтерв'ю The Times.
На думку Данілова, Росія ослабла і ризикує розвалитися на частини. Про це свідчить і зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
"Захід не знає Росію, Захід боїться фрагментації Росії. Але цей процес вже триває", – вважає секретар РНБО.
Він додав, що колапс Росії буде "вражаючим" і відбудеться протягом 3-5-7 років.
"Це історичний процес, а історію не зупиниш", – підсумував Данілов.
Розпад РФ: що відомо
Раніше російський опозиціонер, соціолог і ексдепутат Держдуми Ігор Яковенко заявив, що після поразки у війні Росія почне розвалюватися, як картковий будиночок, а на її території спалахне "війна мафіозних кланів за переділ власності і територій". На його думку, розпад Росії може початись з Татарстану.
Російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський вважає, що Рамзан Кадиров готується до війни за незалежність Чечні.
Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман також вважає, що Росія перебуває на шляху до розпаду.