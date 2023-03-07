Росія уже почала розпадатися: Кадиров готується до війни - Піонтковський

Піонтковський вважає, що Кадиров збирає армію, яка йому скоро буде потрібна.

Російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський вважає, що скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров готується до війни за незележність.

Таку думку публіцист сказав в ефірі одного із телеканалів.

За словами Піонтковського, розвал Російської Федерації уже відбувається, а Кадиров розуміє, що після відходу Путіна на нього накинуться силовики Росії, тому потрібно бути готовим до війни.

"Є принципова різниця між ПВК Кадирова і 27 іншими ПВК Пригожина та інших. Це бандитські структури, які розуміють, що війна в Україні програна, і розуміють, який обвал власності буде в Росії. Ці ПВК почнуть готуватися до величезної мафіозної боротьби за власність. А Кадиров готується до іншої війни, готується до захисту своєї незалежності, йому армія потрібна", - додав Піонтковський.

Чи ймовірний розпад Росії

Нагадаємо, у Росії нещодавно відбувся онлайн-референдум за незалежність відразу п'яти республік. Зокрема, йдеться про Кенігсберг (Калінінград та область), Інгрію (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал.

На початку лютого представники цих республік зверталися за допомогою до НАТО і ЄС, аби відокремитися від Росії. Окрім того, вони заявили про намір воювати на боці України. Представники регіонів заявили, що майбутнє кожного звільненого народу та регіону має вирішуватися самим народом та регіоном на основі принципу самовизначення нації аж до сецесії та інших загальновизнаних норм міжнародного права.

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