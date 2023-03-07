ЄС ухвалив санкції проти російських військових за насильство над жінками в Україні

Європейський блок додав до свого "чорного списку" поліцейських і військових командирів

У вівторок, 7 березня, Європейський союз запровадив санкції проти російських військових за насильство над жінками в Україні.

Про це пише Europa Press.

Як передає видання, Європейський блок додав до свого "чорного списку" поліцейських і військових командирів, відповідальних за репресії проти українського населення. Йдеться, зокрема, про чотирьох лідерів, які відповідають за керівництво військовими підрозділами.

Зазначається, що це перший випадок, коли ЄС застосував режим санкцій у сфері прав людини до випадків сексуального насильства щодо жінок.

Видання зазначає, що до санкційного списку потрапили російські командир дивізії Микола Кузнєцов і полковник Раміль Ібатуллін, чиї підрозділи систематично здійснювали акти сексуального насильства щодо жінок у період із березня до квітня 2022 року.

"Масштаби і тяжкість сексуального і гендерного насильства в окупованих Росією районах України свідчать про систематичне планування. Командири знали про сексуальне насильство з боку військовослужбовців в Україні і, в деяких випадках, заохочували та наказували його", - йдеться в юридичному тексті, що супроводжує санкції", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що представники уряду Сполучених Штатів і очільників ЄС провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження санкцій проти алмазної індустрії Росії.

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