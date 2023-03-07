В Італії зіткнулися військові літаки: є жертви (відео)

Зіткнення авіасуден відбулося під час навчань, участь у яких загалом брали чотири літаки.

В італійській Гвідонії 7 березня розбилися два військові літаки під час виконання навчальних польотів.

Про це повідомили в Повітряних силах Італії.

Літаки зіткнулися один з одним і після цього впали. Причина зіткнення наразі не відома.

У катастрофі загинули двоє пілотів.

Коментуючи інцидент, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила глибокі співчуття родинам, колегам загиблих та Повітряним силам.

За інформацією видання La Repubblica, два літаки зіткнулися під час навчань, у яких брали участь чотири надлегкі літаки. Один із них втратив крило та розбився.

Один із двох літаків, що зазнали аварії, опинився між будівлями. Інший приземлився, уникаючи будинків і врізавшись в автомобіль. Пілот був ще живий, він почав гукати на допомогу. Деякі сусіди збиралися загасити полум'я вогнегасником, однак літак вибухнув.

Було евакуйовано дві будівлі. Обидва пілоти загинули на борту. Інші два пілоти, які здійснили посадку зі своїми літаками, не постраждали.

Прокуратура розпочне розслідування для встановлення того, що сталося.

Нагадаємо, напередодні в польському місті Біла-Подляска під час передпольотних випробувань впав військовий гелікоптер Мі-24.

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