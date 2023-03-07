В Италии столкнулись военные самолеты: есть жертвы (видео)

Столкновение авиасудов произошло во время учений, участие в которых в общей сложности принимали четыре самолета.

В итальянской Гвидонии 7 марта разбились два военных самолета во время выполнения учебных полетов.

Об этом сообщили в воздушных силах Италии.

Самолеты столкнулись друг с другом и после этого рухнули. Причина столкновения пока не известна.

В катастрофе погибли два пилота.

Комментируя инцидент, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони выразила глубокие соболезнования семьям, коллегам погибших и Воздушным силам.

По информации издания La Repubblica, два самолета столкнулись во время учений, в которых принимали участие четыре сверхлегких самолета. Один из них потерял крыло и разбился.

Один из двух потерпевших крушение самолетов оказался между зданиями. Другой приземлился, избегая домов и врезавшись в автомобиль. Пилот был еще жив, он начал кричать на помощь. Некоторые соседи собирались потушить пламя огнетушителем, однако самолет взорвался.

Было эвакуировано два здания. Оба пилота погибли на борту. Остальные два пилота, совершивших посадку со своими самолетами, не пострадали.

Прокуратура начнет расследование для установления случившегося.

Напомним, накануне в польском городе Белая-Подляска во время предполетных испытаний упал военный вертолет Ми-24.

Читайте также:

Загадочная смерть: в Британии погибла 14-летняя украинка