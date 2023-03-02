"Самолет просто падал в пустоту": видео и подробности инцидента с рейсом Lufthansa

Инцидент произошел после того, как пассажирам принесли ужин. Самолет набирал высоту и вдруг провалился на 300 метров в воздушную яму.

Летевший из Техаса в Германию самолет Lufthansa вынужденно приземлился в аэропорту Вашингтона после того, как оказался в зоне сильной турбулентности. Самолет буквально провалился на сотни метров в пустоту, вызвав хаос на борту.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление авиаперевозчика и свидетельства пассажиров рейса.

Турбулентность возникла примерно через 90 минут после взлета, когда Airbus A330 летел на высоте 11 000 метров над штатом Теннесси.

"Это была так называемая турбулентность ясного неба, которая может возникнуть внезапно, без каких-либо видимых погодных явлений", — сообщили в Lufthansa.

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Инцидент произошел после того, как пассажирам принесли ужин. Самолет набирал высоту и вдруг провалился на 300 метров в воздушную яму.

"Это было похоже на неожиданное свободное падение с вершины американских горок, тарелки и стаканы полетели в потолок, моя лежащая на полу сумка подлетела ко мне", — рассказала пассажирка Сьюзан Циммерман.

Она также сообщила, что самолет словно просто падал в пустоту, она слышала крики людей и звук разбитого стекла.

"Это было шоком", — сказала женщина, добавив, что после приземления пол самолета был усеян остатками еды и столовых приборов.

Новые видео заканчивается после того, как passengers describe as “free fall” на борту Lufthansa Flight 469. Hear from passenger who was onboard flight coming up on News4 Today @nbcwashington pic.twitter.com/KUkN64VRFp — Tom Lynch (@TomLynch_) 2 March 2023

Как сообщалось ранее, семь человек, находившихся в самолете Lufthansa, следовавшем из Техаса в Германию, были госпитализированы.

Напомним, в ноябре прошлого года в Танзании самолет местной авиакомпании упал в озеро Виктория, в самолете находились 53 человека. Причиной падения стали плохие погодные условия – шторм и дожди.

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